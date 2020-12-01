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Источник https://santexvanna.ru

Чугунная ванна Kaiser Classic G.V. 100x70

Доставка Москва=0Р
Чугунная ванна Kaiser Classic G.V. 100x70

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В наличии
Ближайшая доставка: завтра 01.12.2020
Купить в 1 клик
16 100 Р
-+Купить
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Габаритные размеры
Длина 100 см.
Ширина 70 см.
Глубина 42 см.
Высота на ножках 57 см.
Комплектация
ванна чугунная Kaiser Classic G.V. 100x701 шт.
Ножки4 шт. приобретаются отдельно
МетизыВ комплекте с ножками
Изделие
Вид сантехнического оборудования
Ванна
Материал ванныЧугун
ЦветБелый
СтранаГермания
БрендKaiser
Форма ванныПрямоугольная
Полезный объём80 л.
Вес60 кг.
Тип ванныПристенная
Гарантийный срок 60 месяцев
Диаметр сливаØ52
Расположение переливаСтандартное
Толщина8 мм
Слои эмали 5
Стилистика дизайнаКлассический стиль
Дополнительные функции
ПокрытиеБез антискользящего покрытия
Длина100 (другие товары)
Ширина70
Глубина42
БрендKaiser
СтранаГермания
Ручкине предусмотрены (другие товары)
Покрытие днагладкое
Доставка по МосквеБесплатно

Чугунная ванна Kaiser Classic G.V. 100x70 отзывы

Доставка в пределах МКАД и до 10 км. в область - бесплатно.

За пределы МКАД свыше 10 км - 30 руб. за 1 км.

По России доставка осуществляется транспортной компанией.

Оплата - наличными, карточкой с помощью сбербанка онлайн или терминала, по счету на расчетный счет организации.

Подъём при наличии лифта - 500 руб, ванны длиной от 180 см. 1500 руб.

Вручную без лифта - 500 + от 150 руб. за этаж. в зависимости от размера ванны.

ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Доставка осуществляется магазином на следующий день или же клиент выбирает любой день доставки (работаем без выходных).

ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА БЕЗ ПРЕДОПЛАТ ПО ФАКТУ

Оплата осуществляется при получении товара. Без предоплат по факту доставки. Экспедитору удобным способом оплаты.

ОПЛАЧИВАЙТЕ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ

Наличными.
С карты на карту сбербанка.
Безналичный расчет.

Дополнительно к этому товару можно приобрести:


Комплекты аксессуаров
Не нужно
Комплект аксессуаров, 5шт, Raiber R70200
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Итоговая цена: 16 100 Р
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