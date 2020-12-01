Доставка в пределах МКАД и до 10 км. в область - бесплатно.

За пределы МКАД свыше 10 км - 30 руб. за 1 км.

По России доставка осуществляется транспортной компанией.

Оплата - наличными, карточкой с помощью сбербанка онлайн или терминала, по счету на расчетный счет организации.

Подъём при наличии лифта - 500 руб, ванны длиной от 180 см. 1500 руб.

Вручную без лифта - 500 + от 150 руб. за этаж. в зависимости от размера ванны.