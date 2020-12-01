Чугунная ванна Kaiser Classic G.V. 100x70
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Доставка и оплата
|Габаритные размеры
|Длина
|100 см.
|Ширина
|70 см.
|Глубина
|42 см.
|Высота на ножках
|57 см.
|Комплектация
|ванна чугунная Kaiser Classic G.V. 100x70
|1 шт.
|Ножки
|4 шт. приобретаются отдельно
|Метизы
|В комплекте с ножками
|Изделие
|Вид сантехнического оборудования
|Ванна
|Материал ванны
|Чугун
|Цвет
|Белый
|Страна
|Германия
|Бренд
|Kaiser
|Форма ванны
|Прямоугольная
|Полезный объём
|80 л.
|Вес
|60 кг.
|Тип ванны
|Пристенная
|Гарантийный срок
|60 месяцев
|Диаметр слива
|Ø52
|Расположение перелива
|Стандартное
|Толщина
|8 мм
|Слои эмали
|5
|Стилистика дизайна
|Классический стиль
|Дополнительные функции
|Покрытие
|Без антискользящего покрытия
|Длина
|100 (другие товары)
|Ширина
|70
|Глубина
|42
|Бренд
|Kaiser
|Страна
|Германия
|Ручки
|не предусмотрены (другие товары)
|Покрытие дна
|гладкое
|Доставка по Москве
|Бесплатно
Чугунная ванна Kaiser Classic G.V. 100x70 отзывы
Доставка в пределах МКАД и до 10 км. в область - бесплатно.
За пределы МКАД свыше 10 км - 30 руб. за 1 км.
По России доставка осуществляется транспортной компанией.
Оплата - наличными, карточкой с помощью сбербанка онлайн или терминала, по счету на расчетный счет организации.
Подъём при наличии лифта - 500 руб, ванны длиной от 180 см. 1500 руб.
Вручную без лифта - 500 + от 150 руб. за этаж. в зависимости от размера ванны.
ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Доставка осуществляется магазином на следующий день или же клиент выбирает любой день доставки (работаем без выходных).
ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА БЕЗ ПРЕДОПЛАТ ПО ФАКТУ
Оплата осуществляется при получении товара. Без предоплат по факту доставки. Экспедитору удобным способом оплаты.
ОПЛАЧИВАЙТЕ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
Наличными.
С карты на карту сбербанка.
Безналичный расчет.
Дополнительно к этому товару можно приобрести:
|Не нужно
|3 600 Р
|шт.
|Не нужно
|2 300 Р
|шт.
|2 400 Р
|шт.
|2 100 Р
|шт.
|Показать все (5)
|Не нужно
|5 600 Р
|шт.
|5 600 Р
|шт.
|8 000 Р
|шт.
|Показать все (9)
|Не нужно
|2 500 Р
|шт.
|2 800 Р
|шт.
|900 Р
|шт.
|Показать все (9)
Ваш комплект содержит: 1 товар стоимость 16 100 Р
|Сумма заказа
|Скидка ?
|от 106 000 Р
|от 2 120 Р
|от 80 000 Р
|от 880 Р
|от 70 000 Р
|от 700 Р
|от 60 000 Р
|от 360 Р
|от 50 000 Р
|от 250 Р
Купите еще на 50 000 Р и получите 250 Р скидку на текущий заказ!
|Сумма всех заказов
|Скидка ?
|от 190 000 Р
|2.2%
|от 180 000 Р
|2%
|от 170 000 Р
|1.6%
|от 160 000 Р
|1.5%
|от 150 000 Р
|1.4%
|от 140 000 Р
|1.3%
|от 130 000 Р
|1.2%
|от 120 000 Р
|1.1%
|от 110 000 Р
|1%
|от 90 000 Р
|0.1%
Вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы получать накопительные скидки!